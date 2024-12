Cách nhận biết xe đang gặp vấn đề do hao dầu động cơ

Dầu động cơ bị hao hụt trong quá trình hoạt động có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng cho động cơ của xe. Vì thế, người dùng cần nắm được những dấu hiệu, triệu chứng của động cơ đang bị hao dầu. Dưới đây là một số cách để người dùng nhận biết động cơ đang có dấu hiệu hư hỏng do bị hao dầu máy và các bước ngăn ngừa sự cố này. Triệu chứng tức thời của động cơ bị thiếu dầu Mức dầu thấp có thể làm giảm đáng kể công suất và hiệu suất của động cơ. Ảnh: AET Systems Một trong những dấu hiệu đáng lo ngại nhất về hư hỏng động cơ do mức dầu động cơ bị quá thấp là tiếng gõ hoặc tiếng lạch cạch lớn phát ra từ khoang động cơ. Một dấu hiệu khác cho thấy động cơ đang "ăn" dầu là khói nhiều hơn bình thường, đặc biệt là khói xanh phát ra từ ống xả. Khói này thường là kết quả của dầu động cơ bị đốt cháy, sau đó bị đẩy ra ngoài qua hệ thống xả. Ngoài ra, mức dầu động cơ thất có thể làm giảm đáng kể công suất và hiệu suất của động cơ. Động cơ có thể gặp khó khăn khi tăng tốc, thiếu công suất hoặc bị đánh lửa sai. Điều này là do động cơ không thể hoạt động tối ưu khi không có đủ chất bôi trơn. Động cơ bị quá nhiệt cũng là dấu hiệu cho thấy dầu động cơ không đủ. Ảnh: Bumper Động cơ bị quá nhiệt là một triệu chứng nghiêm trọng khác. Khi động cơ không được bôi trơn đúng cách, nó có thể quá nhiệt, gây hư hỏng đáng kể cho các bộ phận bên trong khiến đồng hồ đo nhiệt độ trên bảng điều khiển tăng cao. Mùi bất thường, chẳng hạn như mùi dầu cháy hoặc tiếng kim loại mài dẫn tới ma sát quá mức cũng có thể là dấu hiệu cho thấy động cơ đang gặp vấn đề. Kiểm tra trực quan Để biết được động cơ có bị hao hụt dầu bôi trơn hay không, một trong những điều đầu tiên cần làm là kiểm tra xem có dấu hiệu của sự rò rỉ dầu hay không? Tìm kiếm các vết bẩn hoặc vũng nước có màu đen trên mặt đất, đặc biệt là xung quanh khu vực động cơ, cacte dầu và hộp số. Cách đơn giản nhất để biết động cơ có bị hao hụt dầu hay không là kiểm tra que thăm dầu. Ảnh: Arrowwood Auto Một cảnh báo quan trọng khác là sự xuất hiện của các mạt kim loại trong que thăm dầu. Điều này cho thấy tình trạng hao mòn nghiêm trọng bên trong động cơ. Ngoài ra, việc kiểm tra trực quan động cơ còn có thể phát hiện lốc máy có bị nứt hoặc cong vênh không, bởi đây là dấu hiệu động cơ bị hư hỏng nặng cần phải sửa chữa lớn hoặc thậm chí là phải thay thế động cơ mới. Sử dụng máy móc để chẩn đoán Chẩn đoán hư hỏng động cơ do mức dầu thấp đòi hỏi các công cụ và quy trình chuyên dụng. Người thợ chuyên nghiệp thường sử dụng các bài kiểm tra độ nén để đánh giá tình trạng xi lanh của động cơ, nhằm xác định xem các xupap, xéc măng và các pít tông có làm kín buồng đốt hay không. Độ nén thấp, phần lớn, có thể bắt nguồn từ xupap bị rò rỉ. Kiểm tra độ nén cũng là cách để đánh giá tình trạng động cơ có gặp vấn đề hay không. Ảnh: AutoZone Phân tích dầu cũng có thể cung cấp thông tin chi tiết có giá trị về tình trạng của động cơ. Bằng cách kiểm tra dầu động cơ để tìm chất gây ô nhiễm, hạt kim loại hoặc dấu hiệu hao mòn quá mức, người thợ máy có thể xác định các vấn đề tiềm ẩn và đánh giá mức độ nghiêm trọng của thiệt hại. Phương pháp nội soi bằng camera có thể được sử dụng để kiểm tra trực quan các thành phần bên trong động cơ. Điều này cho phép thợ máy xác định các khu vực hư hỏng cụ thể, chẳng hạn như thành xi lanh bị xước hoặc ổ trục bị mòn. Làm thế nào để ngăn ngừa động cơ bị hư hại do hao hụt dầu bôi trơn? - Thay dầu thường xuyên: Duy trì thay dầu thường xuyên là rất quan trọng để đảm bảo khả năng hoạt động và tuổi thọ của động cơ. Thực hiện theo các mốc thời gian thay dầu được nhà sản xuất khuyến nghị, giúp động cơ ô tô được bôi trơn và ngăn ngừa hao mòn quá mức. Thay dầu động cơ theo đúng khuyến cao của nhà sản xuất là cách giúp động cơ tránh được hư hỏng. Ảnh minh họa - Theo dõi mức dầu: Kiểm tra thường xuyên mức dầu động cơ là điều cần thiết để ngăn ngừa hư hỏng động cơ do thiếu dầu. Sử dụng que thăm dầu để đo mức dầu, đảm bảo mức dầu nằm giữa vạch “Full” và “Add”. - Xử lý rò rỉ dầu kịp thời: Kiểm tra rò rỉ động cơ là một bước quan trọng khác để ngăn ngừa hư hỏng động cơ. Nếu người dùng thấy có bất kỳ sự rò rỉ nào, hãy xử lý ngay để tránh thất thoát thêm dầu và nguy cơ hư hỏng động cơ. Bạn có bình luận thế nào về góc nhìn trên? Hãy để lại bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!