Cách nhận biết smartphone bị nhiễm mã độc để tránh mất tiền trong tài khoản

Pin thường xuyên tụt nhanh dù ít sử dụng

Ngoài việc khiến smartphone hoạt động ì ạch vì chiếm dụng CPU và RAM, các tiến trình hoạt động ngầm của mã độc cũng sẽ khiến pin trên smartphone tụt nhanh hơn.

Người dùng nên truy cập vào mục "Quản lý pin" trên thiết bị Android và iPhone để biết chi tiết những ứng dụng nào sử dụng nhiều pin nhất. Nếu đó là một ứng dụng khả nghi, bạn nên nhanh chóng gỡ bỏ ra khỏi thiết bị.

Kiểm tra tình trạng pin trên thiết bị sẽ giúp biết được pin smartphone hết nhanh vì chai hay do nhiễm mã độc (Ảnh chụp màn hình).

Trong nhiều trường hợp, pin trên smartphone bị sụt nhanh có thể do pin đã bị chai sau một thời gian dài sử dụng. Bạn đọc có thể tham khảo hướng dẫn của Dân trí tại đây để kiểm tra mức độ chai pin trên smartphone, từ đó biết được việc pin tụt nhanh là do chai hay do mã độc để có phương án xử lý phù hợp.

Nếu pin trên smartphone đã bị chai quá nhiều, người dùng nên thay pin trên sản phẩm, tránh nguy cơ xảy ra cháy, nổ gây nguy hiểm khi sử dụng.

Smartphone thường xuyên nóng bất thường dù ít sử dụng

Như trên đã đề cập, việc các ứng dụng độc hại chạy ngầm không chỉ khiến smartphone trở nên ì ạch, pin hết nhanh mà còn có thể khiến smartphone bị nóng bất thường dù ít khi hoạt động.

Do vậy, nếu cảm thấy smartphone thường xuyên bị nóng dù ít sử dụng, đây cũng là một dấu hiệu để bạn có thể nghĩ đến việc smartphone của mình đã bị nhiễm mã độc.

Xuất hiện các biểu tượng lạ trên khay hệ thống

Đôi khi bạn phát hiện các biểu tượng lạ xuất hiện trên khay hệ thống, nhưng không rõ đó là biểu tượng của ứng dụng nào, lúc này người dùng cũng có thể nghĩ đến trường hợp smartphone của mình đã bị nhiễm mã độc.

Xuất hiện các biểu tượng lạ cũng là dấu hiệu cho thấy nhiều khả năng smartphone đã bị nhiễm mã độc (Ảnh chụp màn hình).

Tuy nhiên, các loại ứng dụng độc hại nguy hiểm thường ẩn mình rất kỹ và ít khi để lộ dấu vết, do vậy nếu xuất hiện các biểu tượng lạ trên khay hệ thống, nhiều khả năng đây chỉ là biểu tượng của các loại mã độc với chức năng đơn giản (chẳng hạn như adware để hiển thị quảng cáo trái phép). Dù vậy, người dùng vẫn nên đề cao cảnh giác với các loại mã độc này.

Tự động nhận/gửi dữ liệu khi có kết nối internet

Trong trường hợp smartphone đang có kết nối internet và bạn không sử dụng bất kỳ ứng dụng internet nào (duyệt web, xem video trên Youtube hay sử dụng mạng xã hội...), cũng như không có quá trình nâng cấp nào trên thiết bị, nhưng vẫn có dữ liệu được gửi/nhận trên smartphone, thì rất có thể thiết bị của bạn đã bị dính ứng dụng gián điệp và các ứng dụng này đang gửi/nhận dữ liệu từ smartphone ra bên ngoài mà người dùng không hay biết.

Để biết được thiết bị có đang nhận/gửi dữ liệu trên internet hay không, người dùng Android có thể nhờ đến ứng dụng Internet Speed Meter (download miễn phí tại đây ) và người dùng iPhone có thể nhờ đến ứng dụng Traffic Monitor (download miễn phí tại đây).