Cách ngắt ngang lời 'chị Google' không cần lệnh 'OK, Google'

Đáng lẽ, Google nên cung cấp tính năng này ngày từ những ngày đầu ra mắt loa và màn hình thông minh, nhưng muộn còn hơn không. Nếu bạn là người thường xuyên nghe câu Did you know? (Bạn có biết?) không mong muốn từ Google, bạn chắc chắn sẽ thích bản cập nhật này.

Bản cập nhật mới sẽ được triển khai lần lượt đến từng thiết bị. Theo 9to5Google, nó sẽ đến với các màn hình (smart display) trước, sau đó mới đến các thiết bị loa thông minh. Bởi vậy, nếu bạn chưa sử dụng được câu lệnh mới với loa thông minh của mình nghĩa là bản cập nhật này vẫn chưa đến với thiết bị của bạn và bạn cần chờ thêm một thời gian nữa.