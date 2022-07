Cách nào để 'ghìm cương' lạm phát?

Giữa “vòng xoáy” lạm phát toàn cầu, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) 6 tháng đầu năm của Việt Nam chỉ tăng 2,44%, đây là kết quả của những nỗ lực kiểm soát lạm phát của Việt Nam. Tuy nhiên, theo chuyên gia, để đạt mức 4% như Quốc hội đề ra, còn rất nhiều việc phải làm.

Chặn đứng đứt gãy chuỗi sản xuất

TS Nguyễn Bích Lâm, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho rằng một trong những nguyên nhân chính dẫn đến lạm phát là nền kinh tế thế giới sau khi kiệt quệ vì COVID-19 đã bước vào giai đoạn tăng trưởng, phục hồi trở lại, khiến tổng cầu tăng đột biến trong khi chuỗi cung ứng lại đứt gãy, làm cho giá cả nguyên vật liệu đầu vào và hàng hóa tăng mạnh.

“Kinh tế Việt Nam là kinh tế mở, phụ thuộc rất nhiều từ bên ngoài, với hơn 37% nguyên vật liệu đầu vào là từ nhập khẩu. Giá cả nguyên liệu toàn cầu 3 tháng đầu năm tăng 50%, một số mặt hàng khác như năng lượng tăng đến 90% đã không chỉ tác động lên chỉ số giá tiêu dùng CPI mà còn khiến chỉ số giá sản xuất cũng tăng cao, rồi quay vòng dội lên chỉ số CPI”, ông Lâm nói.

Để giải quyết tình trạng này, ông Lâm cho rằng, chúng ta phải đa dạng hoá nguồn cung, giảm phụ thuộc vào một thị trường, nhất là Trung Quốc.

“Thực tế cho thấy, khi Trung Quốc kiểm soát dịch bằng chính sách Zero COVID thì sẽ lập tức gây đứt gãy nguồn cung, nếu Việt Nam không có nguồn khác bổ sung thì sẽ không còn hàng hóa để sản xuất. Do vậy, nếu chúng ta đa dạng hóa nguồn cung thì dù có đứt gãy chuỗi cung ứng với nước này thì vẫn có để sản xuất, đảm bảo được các đơn hàng đã ký với đối tác”, ông Lâm giải thích.

Ngoài ra, theo ông Lâm, từ nay đến cuối năm, nhu cầu về lương thực, thực phẩm rất lớn, do vậy Nhà nước cần phải quan tâm, quản lý giá. Cùng với đó là các dịch vụ công như giáo dục, y tế…cũng phải được nghiên cứu phù hợp về thời điểm tăng, nếu tăng đồng loạt sẽ tạo ra dư chấn về lạm phát.

Chuyên gia cho rằng, dư địa kiểm soát lạm phát trung bình dưới 4% trong năm nay còn khá lớn. (Ảnh minh họa: Chính phủ)

Trong khi đó, chuyên gia kinh tế, TS Bùi Kiến Thành phân tích, lạm phát cơ bản tháng 6/2022 tăng 0,44% so với tháng trước, tăng 1,98% so với tháng 7/2021. Bình quân 6 tháng, lạm phát cơ bản tăng 1,25% so với cùng kỳ năm 2021, thấp hơn mức CPI bình quân chung (2,44%) phản ánh biến động giá tiêu dùng chủ yếu do giá lương thực, xăng dầu.

Về những giải pháp cụ thể để kiểm soát lạm phát, ông Thành bày tỏ sự lạc quan: “Việt Nam đã làm rất tốt đó chính sách bình ổn giá, nhất là nông sản, thực phẩm và hàng tiêu dùng trong những dịp cần thiết”.