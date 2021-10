Cách nâng cấp lên Windows 11 chính thức hoàn toàn miễn phí

Bấm nút Check Now trên màn hình chính của ứng dụng và nó sẽ cho bạn biết liệu máy tính của bạn có tương thích với Windows 11 không. Nếu không, nó sẽ cho bạn biết lý do vì sao.

Tin vui là ngay cả khi máy tính của bạn không thương thích với Windows 11, bạn vẫn có thể cài đặt nó vào thiết bị. Mặc dù vậy, Microsoft cảnh báo bạn có thể gặp lỗi trong quá trình sử dụng và nhiều khả năng thiết bị sẽ không nhận được các bản cập nhật Windows trong tương lai.

Cách chậm mà chắc: Nâng cấp lên Windows 11 qua Windows Update

Cách nâng cấp máy tính Windows 10 lên Windows 11 đơn giản và an toàn nhất là sử dụng Windows Updates.

Để thực hiện, bạn truy cập vào Settings > Update & Security > Windows Update. Bấm nút Check for update và đợi trong ít phút.

Nếu Microsoft nghĩ rằng PC của bạn đã sẵn sàng chạy Windows 11, bạn sẽ thấy thông báo Upgrade to Windows 11 is ready - and it’s free. Tại đây, bạn hãy bấm nút Download and Install.