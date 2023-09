Cách mở khóa điện thoại Android nếu bạn quên mật khẩu

Cách 2: Tắt nguồn máy sau đó ấn đồng thời nút "Nguồn + Home + Tăng âm lượng". Sau đó ấn chọn "Wipe data/factory reset", chọn "Yes", sau đó chọn "Reboot system now".

Đối với các dòng điện thoại OPPO, Realme bãn hãy nhấn giữ phím "Giảm âm lượng và phím Nguồn", sau đó, chọn ngôn ngữ "English", chọn "Wipe data" và nhấn vào "Wipe all data and removable application" rồi nhấn "Ok" và chọn "Reboot" và "Ok" là hoàn thành.

Sau khi khôi phục cài đặt gốc, điện thoại của bạn sẽ trở về trạng thái ban đầu. Toàn bộ dữ liệu bị xóa sạch, trong đó có cả dữ liệu về mật khẩu mở màn hình. Tiếp đó, bạn chỉ cần tiến hành cài đặt lại từ đầu và sử dụng.

Trên đây là các hướng dẫn về cách mở khóa điện thoại trên Android khi quên mật khẩu. Nếu gặp phải trường hợp này, các bạn hãy thử áp dụng ngay để mở máy.

Theo VTC.vn