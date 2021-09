Cách loại bỏ mùi thuốc lá ra khỏi xe ô tô

Đây không chỉ là cách vô cùng hiệu quả để khử mùi thuốc trong xe ô tô mà còn mang đến cho không gian trong xe của bạn mùi hương nhẹ nhàng, thoải mái. Vào những ngày có nắng, bạn hãy hạ cửa sổ xe và để các miếng giấy khắp xe. Trên mỗi miếng giấy, bạn cho lên một ít cà phê rang. Bạn để như vậy, đợi trong 1 ngày và hãy cảm nhận mùi thơm dễ chịu của cà phê nhé.

Sử dụng báo cũ đã bị vò

Giấy báo được xem là một chất hút mùi hiệu quả. Tách nhỏ các tờ báo cũ và đặt rải khắp trong cabin của bạn. Chờ 48 giờ để tờ báo hấp thụ tất cả mùi khói và sau đó dọn dẹp chúng. Phương pháp này có thể kết hợp với các phương pháp khác để tăng khả năng loại bỏ mùi. Ví dụ, vừa đặt báo vừa đặt hạt cà phê trong xe của bạn, hoặc khi phủ với bột baking soda.

Đặt than hoạt tính trong xe như bộ lọc nhỏ

Đặt một chén than hoạt tính, có dạng bột, trong xe của bạn. Đợi cho một hoặc hai ngày, than sẽ hấp thụ tốt khói trong xe. Than hoạt tính là một chất khử mùi tự nhiên khá mạnh. Nếu bạn đã thử sử dụng soda baking và nó không loại bỏ mùi khói hoàn toàn, hãy thử phương pháp này.