Cách loại bỏ mùi ẩm mốc trong khoang nội thất ô tô

Thời tiết giao mùa nóng ẩm hay mưa nhiều dễ khiến nội thất ô tô bị mốc, gây mùi hôi khó chịu, ảnh hưởng tới sức khỏe con người, vì vậy chủ xe cần lưu ý để xử lý sớm. Cùng tham khảo một số cách đơn giản loại bỏ mùi ẩm mốc trên ô tô: Vệ sinh điều hòa, nội thất ô tô Có nhiều nguyên nhân gây mùi ẩm mốc trong khoang nội thất ô tô. Một trong số đó là hệ thống điều hòa, lọc gió lâu ngày không được vệ sinh, làm tích tụ hơi ẩm, gây nấm mốc. Vệ sinh điều hòa cũng là cách loại bỏ mùi ẩm mốc trên xe. (Ảnh minh họa) Do vậy, chủ xe cần vệ sinh điều hòa, kiểm tra hệ thống lọc gió điều hòa, nếu quá bẩn thì nên thay mới. Ngoài ra, cần dọn sạch rác trong xe như tàn thuốc lá, thức ăn thừa còn sót lại. Dùng khăn ướt lau toàn bộ bề mặt ghế, có thể dùng dung dịch xà bông khô chuyên dụng để giặt nội thất xe. Dùng banking soda Nếu đã vệ sinh khoang nội thất nhưng vẫn còn mùi, có thể dùng một chút bột banking soda rắc lên khu vực cần khử mùi như thảm sàn, ghế bọc vải nỉ, sàn xe...Sau khoảng 3 tiếng, dùng máy hút bụi hút hết phần bột này và dùng khăn lau sạch. Giấm trắng Trong giấm trắng có chứa acid acetic giúp diệt khuẩn và khử mùi nội thất ô tô. Pha giấm trắng và nước theo tỷ lệ 2:1 rồi cho vào bình xịt phun sương, thêm vài giọt tinh dầu cho thơm nếu muốn. Sau đó, xịt dung dịch lên bề mặt các chi tiết nội thất rồi lau sạch bằng khăn. Than hoạt tính Than hoạt tính hoàn toàn tự nhiên, là vật liệu hút ẩm và khửi mùi tốt. Chủ xe có thể đặt các gói than hoạt tính vào hộc chứa đồ dưới ghế phụ, treo ở hàng ghế sau, cốp xe... Thông thường, gói than hoạt tính có thể dùng trong 6 - 12 tháng. Dùng trái dứa Khi xe có mùi khó chịu, nên chuẩn bị một trái dứa, có thể để nguyên quả hoặc khoét bỏ phần ruột, đặt ở một góc trong xe. Hương thơm từ trái dứa sẽ át mùi nấm mốc trong khoang nội thất. Phương pháp này khá đơn giản nên được nhiều tài xế áp dụng. Cà phê Mùi hương từ cà phê cũng có thể át các mùi hôi, ẩm mốc khó chịu trong xe. Vì vậy, hãy để bã cà phê vào khay nhỏ và đặt dưới sàn xe phía trước, phía sau khoang hành khách. Nên để ít nhất vài tiếng đồng hồ hoặc qua đêm. Ngoài ra, có thể dùng túi cà phê để khử mùi trong xe hoặc để hạt cà phê trong cốc nhỏ và đặt trong hộc để đồ trên xe. Túi thơm hoặc sáp thơm Chủ xe cũng có thể dùng túi thơm hoặc sáp thơm để loại bỏ mùi ẩm mốc trên xe. Lưu ý chọn các sản phẩm chiết xuất từ hương liệu tự nhiên an toàn cho sức khỏe. Theo VTC News