Cách Liz Kim Cương 'đáp trả' tin đồn bị đòi hơn 1,5 tỉ đồng

Trước đó, MXH từng rộ tin đồn Liz Kim Cương bị công ty cũ “đòi nợ” số hơn 1,5 tỷ đồng. Sau khi quyết thoát khỏi vùng an toàn và "lột xác" bằng một hình ảnh hoàn toàn mới, Liz Kim Cương đang trở thành một trong những nữ ca sĩ nhận được nhiều sự chú ý của khán giả bởi sắc vóc, thần thái, nhan sắc không hề kém cạnh idol Kpop. Trước đó, mạng xã hội từng rộ tin đồn Liz Kim Cương bị công ty cũ "đòi nợ" số hơn 1,5 tỉ đồng. Tuy nhiên, phía Liz Kim Cương đã chính thức lên tiếng về những tin đồn liên quan và xóa bỏ những hiểu lầm không đáng có về uy tín cũng như hình ảnh nữ ca sĩ. Trước đó, Trịnh Thăng Bình cũng phủ nhận thông tin trên. Về hợp đồng thanh lý của Liz Kim Cương, Trịnh Thăng Bình tránh đề cập cụ thể vì còn nhiều yếu tố pháp lý không tiện tiết lộ. Trịnh Thăng Bình khẳng định khi hai bên thỏa thuận chấm dứt, công ty và Liz Kim Cương đã đi đến sự đồng thuận, hợp tình, hợp lý và hợp pháp. Anh chia sẻ: "Tôi khẳng định luôn trong khoảng thời gian làm bạn, làm đồng nghiệp, tôi không cho bạn mượn tiền gì cả đâu. Chúng tôi hỗ trợ nhau trong công việc, cuộc sống. Do đó, tôi không có quyền gì mà đòi nợ, đòi tiền ai... Đôi khi sự hiểu lầm đó tạo nên mấy tin đồn như "chia tay đòi quà" hay gì đó. Thông tin đó không chính xác...". Mới đây, Liz Kim Cương đã cho ra mắt sản phẩm âm nhạc tiếp theo trong năm 2024 mang tên Tình yêu không như phim Hàn Quốc thu hút sự chú ý. Khác hoàn toàn với ca khúc Cinderella đi bar mang thể loại Pop Dance "xập xình" trước đó, sản phẩm lần này lại là bản Ballad nhẹ nhàng, ngọt ngào. Ca khúc lấy nước mắt của khán giả như những bản hit ballad trước đó của Liz Kim Cương. Bằng giọng hát cảm xúc của mình, nữ ca sĩ đã thể hiện ca khúc gần gũi, chân thật và khiến người nghe cảm nhận một nỗi đau mà bất kỳ ai từng trải qua tình yêu đều có thể dễ dàng thấu hiểu. MV mang đến cho khán giả một chuyện tình “gà bông” đẹp đẽ của tuổi học trò với nhiều khoảnh khắc mà ai cũng ít nhất từng trải qua một lần. Tất cả những kỷ niệm ý nghĩa đó đều được Liz Kim Cương và chàng bạn trai - Thái Lê Minh Hiếu (một trong những “Quý ông” được yêu thích tại chương trình The Next Gentleman - Quý Ông Hoàn Mỹ) ghi lại trong cuốn phim đầy ắp ký ức ngọt ngào. Sau khi xuất hiện trong đội hình "Em xinh" trên sân khấu đêm chung kết "Anh trai say hi", Liz Kim Cương đang được người hâm mộ kỳ vọng vào việc sẽ trở thành một trong những nữ nghệ sĩ góp mặt trong show truyền hình thực tế ăn khách phiên bản nữ. Dù hiện tại chưa có bất kỳ thông tin nào xác nhận nhưng với loạt "hint" (thông tin bóng gió) này, Liz Kim Cương sẽ còn mang đến nhiều điều bất ngờ hơn nữa trong dự án dài hơi kéo dài tới năm 2025.