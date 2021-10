Cách lên lịch gởi tin nhắn trên smartphone Android

Chọn ngày, giờ muốn gửi tin nhắn và nhấn OK. Soạn nội dung tin nhắn và chọn Save (Lưu).

Pulse SMS sẽ gửi nó vào ngày và giờ mà bạn đã chọn.

Do It Later

Ngoài việc lên lịch gởi email và tin nhắn, Do It Later còn giúp bạn tự động trả lời cuộc gọi, tin nhắn, tin nhắn WhatsApp và thậm chí cả email.

Để lên lịch cho một tin nhắn, sau khi mở ứng dụng, bạn chọn biểu tượng dấu cộng ở góc dưới cùng bên phải của màn hình, sau đó chọn Message. Tiếp theo, thêm người nhận, viết tin nhắn và chọn thời điểm bạn muốn gởi.

Để xác nhận, hãy chọn biểu tượng dấu tích ở góc trên bên phải màn hình. Vậy là xong, Do It Later sẽ lo phần còn lại cho bạn.

Rõ ràng, nếu là một người hay quên, việc lên lịch để gởi các tin nhắn vào tương lai là rất hữu ích vì nó giúp bạn không bỏ lỡ những sự kiện, ví dụ như nhắn tin chúc mừng Giáng sinh, năm mới và hơn thế nữa.