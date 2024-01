Cách làm trà lá ổi tốt cho sức khỏe

Từ lâu trà lá ổi được biết đến là thức uống tốt cho sức khỏe, đặc biệt là đối với người thừa cân, mắc tiểu đường hoặc bệnh lý tim mạch… Dưới đây là những tác dụng của trà lá ổi cũng như cách làm trà lá ổi đơn giản, tốt cho sức khỏe.

Tác dụng của trà lá ổi

Theo lương y đa khoa Bùi Đắc Sáng, Viện Hàn Lâm khoa học và Công nghệ, lá ổi được mệnh danh là "thần dược" bởi chứa nhiều hợp chất có lợi. Trong lá ổi non hay những ngọn búp non của lá ổi chứa khoảng 3% nhựa và 7-10% tanin, các chất chống oxy hóa như vitamin C và flavonoid, các chất kháng khuẩn, chống viêm.

Lá ổi hiệu quả trong việc loại bỏ các nốt mụn và các vết thâm trên da. Trong lá ổi chứa chất khửa trùng tiêu diệt vi khuẩn gây mụn trứng cá, sử dụng bằng cách lấy lá ổi rửa sạch, giã hoặc xay nhuyễn rồi đắp lên các nốt mụn sau khi được vệ sinh sạch sẽ.