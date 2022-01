Cách làm Taskbar của Windows 11 giống như thanh Dock của macOS

Ngay lập tức, Taskbar của Windows 11 sẽ có giao diện giống như thanh Dock của macOS.

Biểu tượng của ứng dụng sẽ chạy thường trực trên khay hệ thống.

Nếu bạn muốn khôi phục giao diện Taskbar mặc định của Windows 11, hãy nhấp chuột lên biểu tượng trên khay hệ thống. Khi thấy thống báo “Do you want to exit the application?”, hãy bấm nút Yes.