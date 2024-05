Trang Eat this not that đưa ra cách làm sinh tố giúp giảm mỡ nội tạng và giảm cân hiệu quả.

Sinh tố giúp giảm mỡ nội tạng và giảm cân hiệu quả. Đồ họa: Thanh Thanh Để làm 1 ly sinh tố hỗ trợ giảm mỡ nội tạng và giảm cân, đảm bảo đồ uống này có chứa ít nhất 1 trong những thành phần gồm: chất đạm, chất xơ, chất béo lành mạnh, ít hoặc không bổ sung đường. Chất đạm (protein) Dù là bột protein, sữa chua hay bơ hạt, việc bổ sung protein vào món sinh tố giúp bạn cảm thấy no hơn, giảm cảm giác thèm ăn và ngăn ngừa việc ăn vặt quá mức. Protein cũng giúp bạn xây dựng khối lượng cơ bắp, giúp giảm mỡ nội tạng và giúp giảm cân . Chất xơ Chất xơ giúp giảm cảm giác đói và làm chậm tốc độ tiêu hóa. Vì vậy, điều quan trọng là bổ sung các thành phần giàu chất xơ như hạt chia, hạt lanh, rau hoặc trái cây. Chất béo lành mạnh Chất béo không bão hòa từ các nguồn như bơ, các loại hạt và hạt được gọi là chất béo lành mạnh và có thể giúp bạn cảm thấy no hơn sau khi ăn. Đây đều là những nguyên liệu thích hợp làm sinh tố. Ít hoặc không bổ sung đườngĐường bổ sung là calo rỗng. Việc ăn các loại thực phẩm hoặc uống đồ uống chứa nhiều đường này có thể dẫn đến tiêu thụ nhiều calo hơn mà không thực sự thỏa mãn cơn đói. Thay vào đó, thử sử dụng các nguồn đường tự nhiên (như trái cây) trong sinh tố.