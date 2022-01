Cách làm mứt me chua chua ngọt ngọt nhâm nhi ngày Tết

Cách chọn me: Chọn những quả me tròn đầy, dáng thẳng sẽ dễ tách hạt hơn quả cong. Dùng móng tay cạo thử lớp vỏ cám bên ngoài, nếu thấy xanh thì me còn sống có thể làm mứt, nếu thấy ngả màu hơi nâu là me đã chín không làm được. Ngoài ra nên chọn những quả me còn nguyên vẹn, không có lỗ sâu đục hay vết sứt sẹo.

Cách chế biến:

- Dùng dao gọt hai sống lưng của quả me sau đó ngâm vào nước muối hạt pha loãng trong 6-8 tiếng. Việc ngâm me trong nước muối pha loãng giúp dễ tách vỏ hơn.

- Dùng dao nhỏ tách vỏ me sau đó tiếp tục ngâm me đã tách vỏ trong nước muối loãng khoảng 8-12 tiếng. Độ mặn trung bình của muối sẽ giúp me giảm bớt độ chua, quả me sẽ dẻo và dễ dàng cho việc tách hạt mà không làm me bị gãy.