Bí quyết chọn bưởi để làm chó bông bằng bưởi

Cách làm chó bông bằng bưởi cực kỳ đơn giản trang trí mâm ngũ quả Trung thu

Để khắc phục việc mua phải quả bưởi da xanh không ngon, khi chọn bưởi, bạn nên chú ý cách chọn bưởi có cân nặng từ 1kg trở lên, cầm nặng tay kích thước có thể không cần quá to, da căng láng, vỏ bưởi có màu xanh hơi ánh vàng, gai vỏ bưởi to (trái bưởi già thường có gai to). Những quả bưởi này sẽ cho múi mọng, ngọt khi ăn sẽ sẽ không bị khô và đắng. Không chọn những quả có da nhăn nhúm, màu xanh đậm.

Tương tự như bưởi da xanh, khi chọn bưởi Năm Roi, bạn nên chọn những quả có trên 1kg (bưởi Năm Roi nếu được chăm sóc kỹ khi chín có thể đạt trọng lượng gần 2kg), cầm nặng tay. Giống bưởi Năm Roi ăn ngon nhất là sau khi hái từ 1 - 2 tuần, nếu để lâu bưởi sẽ khô khi ăn sẽ mất đi vị ngon, thơm vốn cỏ của bưởi. Chính vì vậy, khi chọn bưởi Năm Roi để ăn, bạn nên chọn những quả vàng, hơi héo một chút mới là những quả ngọt.

Khi chọn bưởi đào Bắc, bạn nên chọn loại quả vàng, da căng mịn và láng, gai bưởi to. Đây sẽ là loại bưởi già. Quả bưởi già còn tươi sẽ nhiều nước nhưng không quá mọng. Loại bưởi này nhiều nơi bán theo quả, giá thành từ 30 - 40 nghìn đồng cho loại 1kg.

Nguyên liệu cần có để làm chó bưởi

1 loại quả hình thuôn dài để làm thân: chọn đu đủ, dưa vàng hoặc dưa hấu loại thuôn nhỏ, dài để làm thân chó (nếu khéo tay có thể dùng chính vỏ bưởi, ghim lại làm thân).

1 loại quả hình tròn để làm đầu chó: có thể dùng cam, táo, lê...

3 - 4 quả bưởi: nên chọn loại bưởi trắng hoặc hồng đậm có tép dài, khô (không cần bưởi loại ngon).

Ớt, cà rốt hay giấy màu làm lưỡi.

2 hạt nhãn làm mắt.

2 que xiên dài.

1 hộp tăm nhọn.

Giỏ hoặc đĩa để trang trí.

Cách làm chó bông bằng bưởi vui Tết Trung thu

Bước 1 Dựng khung cho chú cún

Trước tiên bạn cắt vát một bên của quả đu đủ làm thân sao cho quả có thể đứng được, sau đó dùng que xiên dài nối quả cam làm đầu và quả làm thân với nhau.

Bước 2 Phủ lông cho chú cún

Để làm phần "lông" cho chú chó bưởi bạn cần gọt bưởi, tách từng múi (chú ý tách nhẹ để tép bên trong múi không bị nát). Bóc xòe múi bưởi ra nhưng vẫn để toàn bộ tép dính vào vỏ. Bạn nên dùng tăm gẩy đều các tép bưởi xòe đều, tơi xù thì "lông" của chú chó sẽ đẹp.

Dùng tăm nhọn bẻ đôi ghim những múi bưởi đã tách xòe ra vào thân dưa, chú ý ghim từ đỉnh đầu xuống và ghim một hàng ngang chạy hết lưng trước, sau đó đắp thêm các phần còn hở để toàn thân chú chó được phủ kín, đều bằng bưởi.

Để chú cún bưởi được xinh xắn hơn bạn có thể dùng vỏ bưởi, gọt và gắn thành hai tai rủ xuống. Dùng 4 múi bưởi bóc trần làm chân. Dùng hai hạt nhãn gắn mắt, có thể thêm đôi mi giả xung quanh hạt nhãn để mắt nhìn lung linh hơn. Dùng quả ớt hoặc cắt giấy làm lưỡi gắn. Cuối cùng là dùng dây ruy-băng thắt nơ gắn cho chú cún thêm điệu đà.

Bạn có thể sắp xếp màu tép bưởi trắng và hồng xen kẽ để chú "chó" trở nên xinh xắn và đặc biệt hơn.

Chúc các bạn thành công!