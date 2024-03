Cách làm bánh than tổ ong được giới trẻ săn lùng

Bánh than tổ ong đang trở thành trào lưu mới trên mạng xã hội, được giới trẻ săn lùng. Dưới đây là cách làm bánh than tổ ong bằng bột than tre đơn giản, chuẩn vị.

1. Nguyên liệu làm bánh than tổ ong 3 quả trứng gà 55ml sữa tươi 70g bột mỳ đa dụng 10g tinh bột than tre 1 thìa cà phê vani 1 thìa cà phê nước cốt chanh 56g đường 50ml dầu ăn 2. Cách làm bánh than tổ ong Bước 1: Hòa bột làm bánh Đầu tiên, cho bột mì và bột than tre vào một chiếc bát. Sau đó, đập 3 quả trứng gà ra một chiếc bát khác, tách riêng lòng trắng và lòng đỏ. Cho phần lòng đỏ trứng gà vào 1 chiếc âu, cho dầu ăn vào đánh tan, cho sữa tươi vào và trộn đều. Tiếp theo, cho phần lòng đỏ vào bát đựng bột mì và bột than tre, trộn thật đều rồi cho vani vào. Với phần lòng trắng trứng, bạn sử dụng máy đánh trứng đánh trong khoảng 20 giây cho nổi bọt, rồi cho nước cốt chanh vào đánh khoảng 1 phút.

Bánh bông lan cục than tổ ong đang trở thành món ăn "gây sốt". Ảnh: Người Đưa Tin Tiếp theo, bạn chia 56g đường thành 3 phần bằng nhau, lần lượt cho vào đánh cùng lòng trắng trứng. Mỗi lần đánh khoảng 40-50 giây. Không nên đánh quá lâu vì như thế trứng sẽ nhiều bọt, khi nở dễ làm vỡ kết cấu bánh. Bước 2: Trộn bột Lấy 1/3 lượng lòng trắng đã đánh rồi cho vào âu lòng đỏ và trộn đều. Tiếp đó, dùng phới trộn theo một chiều, đảo từ dưới lên trên sao cho hạn chế làm vỡ các bọt khí. Sau khi hỗn hợp đã hòa quyện, bạn đổ toàn bộ hỗn hợp này vào bát lòng trắng đã đánh bông. Tiếp theo, dùng phới dẹt trộn theo một chiều cho đến khi hỗn hợp hòa quyện hoàn toàn. Cuối cùng, lót giấy nến vào khuôn tròn, đổ hỗn hợp bột vào. Bước 3: Nướng bánh Làm nóng lò nướng hoặc nồi chiên không dầu. Đổ bột vào khuôn và cho vào lò nướng trong vòng 30 phút ở nhiệt độ 155 độ C. Bạn có thể phủ giấy bạc lên miệng khuôn để bánh không bị rám bề mặt. Sau đó, bỏ giấy bạc, tăng nhiệt lên 165 độ C, nướng thêm 15-20 phút là hoàn thành. Bước 4: Tạo hình Bánh sau khi nướng xong không lấy ra ngay mà để nguội bớt trong lò. Sau đó, lấy bánh ra, tạo hình các lỗ tròn trên mặt bánh. Phần tạo hình các lỗ tròn cho bánh là công đoạn khó nhất. Nên dùng dao cắt bỏ phần mặt bánh bị lồi rồi dùng ống hút (loại to) để tạo hình bánh. Bạn nên căn chuẩn cẩn thận để các lỗ được cân đối và giống như viên than tổ ong. 3. Lưu ý khi làm bánh than tổ ong Để sản phẩm có màu sắc giống viên than tổ ong nhất có thể, một số thợ bánh sử dụng chocolate hoặc bánh quy Oreo. Nhưng cách phổ biến nhất vẫn là dùng tinh bột than tre để tạo màu đen. Bột than tre hoạt tính được các chuyên gia đánh giá là có tác dụng thanh lọc, thải độc cho cơ thể, giảm triệu chứng đầy hơi, tiêu chảy. Mặc dù được ứng dụng đa dạng trong ngành ẩm thực, mỹ phẩm nhưng mọi người vẫn cần lưu ý khi dùng sản phẩm từ bột than tre hoạt tính. Cần tìm hiểu kỹ lưỡng các sản phẩm có thành phần là bột than tre hoạt tính. Sản phẩm phải có xuất xứ rõ ràng, uy tín, còn hạn sử dụng. Tránh lạm dụng than tre hoạt tính. Tùy thuộc loại khuôn cũng như loại lò nhà bạn mà thời gian nướng sẽ khác nhau. Để ăn bánh than tổ ong ngon, phải có xốt phô mai, xốt trứng muối bên trong. Cách làm bánh than tổ ong khá đơn giản phải không nào? Cách này tương tự như làm các loại bánh bông lan thông thường. Chỉ cần thêm một chút tinh bột than tre thôi, đã khiến chiếc bánh trở nên đặc biệt. Hãy vào bếp và trổ tài làm món ăn này cho cả gia đình cùng thưởng thức nhé! Chúc bạn thành công! Theo Vietnamnet