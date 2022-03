Cách kiểm tra iPhone đang dùng là đời nào và iOS bao nhiêu?

Ở màn hình hiện ra, bạn sẽ thấy các thông số như Software Version (Phiên bản phần mềm), Model Name (Tên kiểu máy), Model Number (Số máy), Capacity (Dung lượng), Available (Khả dụng). Trong đó, Capacity là tổng dung lượng bộ nhớ của iPhone và Available là dung lượng bộ nhớ còn trống của thiết bị ở thời điểm hiện tại.

Thông qua trang web hỗ trợ của Apple

Nếu bạn không tìm thấy thông tin mong muốn từ ứng dụng Settings, bạn có thể tra cứu nó trên trang web hỗ trợ của Apple.