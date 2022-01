Cách kiểm tra ai đang theo dõi bạn trên Facebook

Tại trang Friends (Bạn bè), hãy bấm nút More (Xem thêm) nằm cuối cùng bên phải.

Bấm lên biểu tượng ảnh đại diện ở góc trên bên trái của trang chủ để truy cập vào trang cá nhân.

Tại trang cá nhấn, hãy chọn See Your About Info (Xem thông tin giới thiệu của bạn).

Cuộn xuống dưới cùng của trang hiện ra, sau đó chọn See All (Xem tất cả) nằm bên phải phần đó Followers (Người theo dõi) và bạn sẽ thấy danh sách và tổng số người đang theo dõi mình trên Facebook.

Nhìn lên góc trên ben phải của trang (đối diện phần Followers) để biết tổng số người đang theo dõi bạn trên Facebook.