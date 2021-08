Cách kích hoạt tùy chọn Hibernate trên Windows 11

Bước 5: Chọn tiếp tùy chọn Choose what closing the lid does.

Bước 6: Bấm chuột lên liên kết Change settings that are currenly unavailable.

Bước 7: Bây giờ, bạn đánh dấu chọn vào hộp kiểm nằm phía trước tùy chọn Hibernate. Thao tác này sẽ bổ sung tùy chọn Hibernate vào trình đơn tắt máy (power menu).

Bước 8: Bấm nút Save changes để lưu lại thay đổi.