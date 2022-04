Cách khôi phục Apple Watch bằng iPhone

Bước 2: Apple Watch của bạn sẽ hiển thị một hình ảnh động để đưa nó đến gần iPhone hơn.

Bước 3: Sau khi bạn đặt Apple Watch gần iPhone, hãy nhấn đúp vào nút bên (nút bên dưới núm vặn kỹ thuật số) trên Apple Watch.

Bước 4: Một cửa sổ bật lên trên iPhone với tiêu đề Recover Apple Watch. Thông báo cho biết: There is a problem with this Apple Watch that requires it to be updated (Đã xảy ra sự cố với Apple Watch này và yêu cầu cập nhật nó).