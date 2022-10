Cách Hàn Quốc vươn lên trở thành nhà cung cấp vũ khí toàn cầu

Bùng nổ làn sóng “K-Arsenal”

Tháng 8 vừa qua, Ba Lan đã ký hợp đồng mua xe tăng và pháo tự hành của Hàn Quốc trị giá hơn 5,7 tỷ USD. Đây là một phần trong thỏa thuận mua bán vũ khí lớn nhất từ trước đến nay của Hàn Quốc, được hai nước ký kết vào tháng trước. Các bên chưa công bố giá trị của toàn bộ thương vụ, song truyền thông Hàn Quốc ước tính lên tới 15 tỷ USD.

Trước khi bán cho Ba Lan 48 máy bay chiến đấu FA-50 do Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Hàn Quốc (KAI) sản xuất, 180 xe tăng chiến đấu K2 do Hyundai Rotem sản xuất và một số lượng pháo tự hành K9 do Hanwha Defense chế tạo, trong năm 2022, Seoul đã bàn giao hệ thống tên lửa phòng không tầm trung Cheongung cho Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) trị giá 3,6 tỷ USD, cũng như bán pháo tự hành K9 cho Ai Cập trong một thỏa thuận trị giá 1,7 tỷ USD.