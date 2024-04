Cách giúp con giải quyết xung đột với bạn bè

Trong những trường hợp nghiêm trọng hơn, phụ huynh sẽ thấy rõ khi nào mình cần can thiệp, chẳng hạn như lúc trẻ đánh, cắn bạn. Tiến sĩ Brimhall cho biết, rõ ràng, nếu một vụ đánh nhau mang tính chất thể xác hoặc tàn nhẫn, chẳng hạn như trong trường hợp bắt nạt, cha mẹ sẽ muốn can thiệp để đảm bảo an toàn về mặt tinh thần và thể chất cho mỗi đứa trẻ.

Điều này cần được áp dụng cho dù trẻ là kẻ gây hấn hay bị hại. Cũng cần lưu ý rằng, đôi khi cả hai đứa trẻ đều có những lời nói hoặc hành động không đúng mực. Sau khi hành vi đã được dừng lại một cách an toàn, điều quan trọng là phải tìm hiểu cặn kẽ điều gì đang xảy ra và lý do. Sau đó, tìm kiếm giải pháp để ngăn hành vi đó xảy ra lần nữa.

Tiến sĩ Brimhall khuyên, phụ huynh cần tránh việc chỉ tập trung vào cảm xúc hoặc trừng phạt cũng như quá độc đoán. Thay vào đó, hãy hướng tới mục tiêu trung gian là kết nối, lắng nghe, đưa ra hướng dẫn và chỉ tham gia ở mức độ cần thiết. Ngoài ra, ông khuyên phụ huynh nên thiết lập các quy tắc hoặc giá trị gia đình thân thiện với xã hội, chẳng hạn như phương châm “chúng ta chia sẻ và thay phiên nhau” để con làm quen với những mong đợi.

Khi một sự cố ở mức độ nhẹ hoặc dường như đang đi đúng hướng để có giải pháp tích cực thì sự can thiệp của cha mẹ sẽ không cần thiết. Tuy nhiên, những lúc khác, phụ huynh có thể cần phải tin vào trực giác của mình và/hoặc xem xét sở thích của con để biết mức độ trợ giúp. Tuy nhiên, việc lắng nghe, trao cho trẻ một cái ôm hoặc sự hỗ trợ nhẹ nhàng khác thường rất hữu ích cho con. Khi đó, trẻ có thể muốn chia sẻ những gì đã xảy ra, nghĩ ra giải pháp, hoặc đơn giản là muốn trút giận. Quan trọng nhất, hãy cho trẻ biết là cha mẹ đang đặt vào vị trí của con.



Những bất đồng có thể là cơ hội để trẻ nhận ra cảm xúc của mình.

Lời khuyên theo độ tuổi

Những cuộc cãi vã của trẻ với bạn bè là mang tính cá nhân, tùy theo mối quan hệ và hoàn cảnh cụ thể. Một số tình bạn sẽ bao gồm rất nhiều cuộc cãi vã hoặc hiểu lầm. Trong khi đó, những tình bạn khác sẽ thỉnh thoảng xuất hiện cãi vã hoặc tổn thương không thể nói thành lời. Cũng có những người bạn hiếm khi bất đồng ý kiến gì cả.

Đối với những đứa trẻ nhỏ nhất, tranh luận có thể nhằm củng cố các kỹ năng mới, chẳng hạn như chia sẻ và thay phiên nhau. Những đứa trẻ lớn thường phải đối mặt với các vấn đề nghiêm trọng hơn như áp lực từ bạn bè, ý kiến trái chiều, sở thích, bản sắc, lòng tự trọng, hormone tăng cao, tâm trạng thất thường và cái tôi.