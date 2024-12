Gấu bông cần được giặt sạch định kỳ để loại bỏ bụi bẩn và vi khuẩn, phòng bệnh ngoài da và đường hô hấp, nhưng làm thế nào để giặt gấu bông cỡ lớn? Gấu bông là món đồ chơi quen thuộc được nhiều người yêu thích, đặc biệt là trẻ em. Gấu bông dùng để ôm, làm đồ chơi nên dễ bị vứt lung tung, dễ bám bụi bẩn và vi khuẩn, cần được làm sạch định kỳ để luôn sạch sẽ và thơm tho. Việc làm sạch các chú gấu bông nhỏ, ít phụ kiện khá dễ dàng, chỉ cần bỏ trực tiếp vào máy giặt, còn cách giặt gấu bông cỡ lớn sẽ không đơn giản như vậy. Cách giặt gấu bông to Với gấu bông cỡ lớn, bạn có thể áp dụng những cách làm sạch dưới đây: Cách giặt gấu bông to bằng tay Đây là cách làm sạch an toàn và không gây hư hại cho gấu bông, nhất là những con gấu bông có đính kết mắt nhựa, nơ hay các phụ kiện cầu kỳ. Chuẩn bị: Nước ấm khoảng 40 độ C Bột giặt/ Nước giặt Khăn mền miếng bọt biển. Các bước thực hiện: Pha nước giặt: Hoà bột giặt/nước giặt vào nước ấm rồi khuấy đều để tạo bọt. Làm sạch gấu bông theo từng vùng: Dùng miếng bọt biển thấm nước giặt rồi lau/chà lên các vết bẩn. Lấy khăn mềm thấm nước sạch để lau lại những vết bẩn dính xà phòng đó cho đến khi sạch hoàn toàn. Vắt nhẹ nhàng gấu bông để loại bỏ nước thừa rồi đem nó đi phơi ở nơi khô ráo thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp. (Ảnh: Istock) Cách giặt gấu bông to bằng máy giặt Với những con gấu bông có kích thước lớn nhưng không bị đính kết mắt nhựa, nơ cầu kỳ, bạn có thể bỏ vào máy giặt để làm sạch. Nên cho gấu vào túi giặt chuyên dụng,đổ thêm nước giặt vào và chọn chế độ giặt nhẹ với nước lạnh hoặc nước ấm. Sau khi giặt xong, bạn lấy gấu bông ra phơi ở nơi khô ráo, thoáng mát. Lưu ý, khi phơi gấu bông, bạn nên đặt ở trên giàn phơi, hạn chế kẹp hay móc vì nó có thể làm gấu bị biến dạng. Với những con gấu bông có kích cỡ "khủng" mà máy giặt gia đình không thể giải quyết được, bạn hãy dùng cách sau: Rạch một đường nhỏ khéo léo sau lưng gấu bông và lấy toàn bộ bông bên trong ra. Bỏ vỏ gấu bông vào máy giặt, bông nhồi thì đem ra nắng phơi Khi vỏ gấu đã được làm sạch, phơi khô, bạn nhét bông vào rồi dùng kim chỉ khâu lại. Nhưng lưu ý khi làm sạch gấu bông lớn Kiểm tra chất liệu gấu bông trước khi giặt: Bạn nên kiểm tra nhãn mác và hướng dẫn sử dụng đi kém để xem nó có cấu trúc đặc biệt như máy móc hay đèn bên trong không, có chất liệu kém chịu nước không. Việc kiểm tra này giúp bạn đưa ra phương án phù hợp là giặt tay hay giặt máy. Không giặt gấu bông chung với quần áo để tránh gấu bị nhuộm màu từ quần áo. Nếu gấu bông bị bục chỉ hoặc rách rơi bông, trước khi giặt, bạn cần dùng kim chỉ khâu kín lại vết rách đó. Việc làm sạch gấu bông lớn khá vất vả nên bạn có thể thường xuyên sử dụng máy hút bụi, thanh lăn bụi để làm sạch, sau đó vệ sinh định kỳ giặt sấy 2 - 3 tháng/lần. Gấu bông nên được đặt ở nơi khô ráo, thoáng mát, hạn chế vứt bỏ lung tung ở sàn nhà hay những nơi có độ ẩm cao. Nếu gấu dùng để trưng bày, ít sử dụng bạn có thể cất nó trong tủ kính hoặc túi nylon trong suốt để hạn chế bám bụi bẩn. Theo VTC News