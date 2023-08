Cách giao tiếp khi bị cảnh sát giao thông dừng xe: 7 mẹo giúp bạn tự tin

Nếu bạn thấy lỗi của bạn là vô tình, đó là những lỗi nhẹ, bạn có thể trình bày rõ lý do, CSGT có thể sẽ chỉ nhắc nhở mà không xử lý hành chính. Chính vì thế, sự hiểu biết và cách hành xử đúng mực vừa là cách giúp bạn tuân thủ pháp luật, đồng thời còn giúp bạn tránh những phiền phức không đáng có.

Hiểu rõ luật an toàn giao thông đường bộ: Hiểu rõ luật không chỉ giúp bạn tự tin hơn bảo vệ quyền lợi bản thân, giúp bạn tự tin giao tiếp với CSGT hơn. Và quan trọng hơn cả, hiểu rõ luật an toàn giao thông đường bộ sẽ giúp bạn tham gia giao thông an toàn, văn minh và chuẩn mực hơn.

Nếu có lý do đặc biệt dẫn tới vi phạm hãy trình bày cho CSGT: Nếu gặp phải vấn đề về tâm lý khiến bạn xao nhãng dẫn đến phạm luật như tin buồn, người thân gặp chuyện hay vừa trải qua cú “sốc” lớn, thì bạn rất nên trình bày với CSGT để nhận được sự cảm thông.

Đọc kỹ biên bản vi phạm: Lưu ý việc lập biên bản vi phạm chỉ được thực hiện sau khi bạn đã nghe CSGT thông báo rõ về lỗi vi phạm. Khi lỗi vi phạm mà CSGT đưa ra là đúng thì bạn hãy nhận lỗi và chấp hành đúng các yêu cầu của lực lượng chức năng. Biên bản vi phạm hành chính được lập ít nhất hai bản, một bản giao cho người vi phạm, một bản CSGT giữ lại. Biên bản được ban hành theo đúng mẫu đã quy định, có dấu đỏ, có số thứ tự.

Sau khi biên bản được lập, bạn cần đối chiếu nội dung trong biên bản trình bày lỗi vi phạm có đúng hay không? Nếu chưa đúng thì bạn có thể yêu cầu CSGT sửa lại và họ sẽ ký tên trước khi đưa cho bạn ký. Nếu bạn có ý kiến gì thì bạn có thể ghi ở mục ý kiến của người vi phạm trước khi ký tên. Nếu thấy biên bản có sai sót, bạn có quyền từ chối ký.

Công Hiếu(tổng hợp)