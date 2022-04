Cách giảm nguy cơ siêu lây nhiễm Covid-19 khi không ai đeo khẩu trang

Do đó, các nhà khoa học tính tới giải pháp khử trùng không khí bằng tia cực tím diệt khuẩn (GUV).

Có ba loại tia cực tím: UVA, UVB và UVC. GUV sử dụng tia UVC, không giống như tia UVA và UVB trong ánh sáng mặt trời, không gây ung thư da. Công nghệ GUV thông thường có thể gây kích ứng mắt tạm thời và do đó được lắp trên trần cao.

Các công nghệ GUV mới hơn, có bán trên thị trường, an toàn hơn cho da và không gây kích ứng mắt. Do đó, sản phẩm có thể sử dụng an toàn ở các khu vực thấp hơn và khử trùng không khí giữa những người ngồi quanh bàn ăn.

Một rào cản lớn đối với việc sử dụng rộng rãi công nghệ GUV là cần được cài đặt chuyên nghiệp. Tuy nhiên, chi phí lắp đặt thường thấp hơn so với việc nâng cấp hệ thống thông gió. GUV cũng khử trùng không khí nhanh hơn và tốn ít điện hơn.

