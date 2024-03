Cách giảm bớt độc tố trong măng khô

Những người hệ tiêu hóa kém, người già, trẻ nhỏ tránh ăn măng vì có thể gặp nguy hiểm. Thực tế cho thấy dịp Tết mỗi năm, không ít trường hợp nhập viện vì tắc ruột do bã canh măng gây nên. Nguyên nhân tắc ruột có thể do ăn quá nhiều, do măng nấu chưa kỹ, chưa mềm. Tuy nhiên dù chế biến thế nào thì cũng nên hạn chế.

Theo VTC