Cách giải rượu bia từ nguyên liệu tự nhiên

Theo các chuyên gia, để giúp người say rượu bia nhanh chóng tỉnh táo, cần thái một vài lát gừng đem hòa lẫn với chút nước ấm để sử dụng (có thể thêm chút mật ong cho dễ uống), người dùng sẽ cảm thấy thoải mái, dễ chịu và hết cảm giác mệt mỏi, đau đầu.

Gừng có vị ấm, cay sẽ giúp người say được tỉnh táo hơn. Khi dùng một chút nước gừng vừa phải sẽ giúp đào thải lượng cồn ra khỏi cơ thể.

Uống quá nhiều rượu bia khiến cơ thể không kịp cân bằng thì rất dễ rơi vào tình trạng chếnh choáng, ngà ngà say. Khi đó bạn chỉ cần làm theo một trong những cách dưới đây để giải rượu và giúp người say nhanh chóng tỉnh táo.

Giải rượu bia bằng nước cam mật ong

Mật ong chứa nguồn cung cấp dồi dào kali và chất chống oxy hóa, chúng có tác dụng đẩy lùi tình trạng nôn nao, khó chịu khi say rượu, bia. Đặc biệt, khi kết hợp mật ong và nước cam sẽ tạo ra đường là fructose, một chất có khả năng đẩy nhanh quá trình tiêu hóa rượu.

Uống một ly nước cam pha mật ong khi say rượu bia rồi nằm ngủ, sẽ làm xua tan cảm giác nôn nao, mệt mỏi vào sáng hôm sau.

Giải rượu bia bằng nước chanh

Chanh chứa hàm lượng vitamin C cao giúp giảm cơn say và làm cơ thể tỉnh táo trở lại. Ngoài ra, khi say rượu thường kéo theo khát nước nên uống nước chanh giúp giải cơn khát hiệu quả. Chanh cắt lát, cho vào nước, có thể thêm muối vào nước chanh để bù điện giải.

Giải rượu bia bằng nước sắn dây

Bột sắn dây có vị ngọt, mát, tính bình, đi vào kinh tỳ, vị, phế. Uống nước bột sắn dây giúp giải rượu bia hiệu quả và làm giảm các triệu chứng khó chịu sau khi uống rượu, bia một cách nhanh chóng.

Ngoài ra, nước sắn dây còn có nhiều lợi ích cho sức khỏe như thanh nhiệt, sinh tân dịch, trừ phiền nhiệt, thông đại tiểu tiện, làm ra mồ hôi, giải độc.

Bột sắn dây được pha với nước lọc và có thể vắt thêm chanh giúp làm tăng hương vị của đồ uống.

Giải rượu bia bằng nước mía

Theo các chuyên gia, say rượu hãy dùng một cốc nước mía vừa đủ pha lẫn với một chút nước cốt của quả quất sẽ làm tan biến cơn say một cách nhanh chóng.