Cách Facebook gây nghiện người dùng bằng nút like

Do đó, Pearlman cùng với một nhóm nhân viên bao gồm giám đốc kỹ thuật như Akhil Wable, Andrew Bosworth, nhà thiết kế Justin Rosenstein, giám đốc truyền thông nội bộ Ezra Callahan, đã cùng nhau tìm cách để người dùng bày tỏ sự đồng tình, yêu thích của mình trên Facebook. Kế hoạch được đặt tên là “Props”.

Chia sẻ với The Ringer hồi 2017, nhà thiết kế Justin Rosenstein cho biết ông tham gia vào kế hoạch vì muốn nền tảng trở nên tích cực hơn và tạo ra “một thế giới mà mọi người khuyến khích và hỗ trợ lẫn nhau, thay vì hạ bệ, ném đá”.

Nhóm nhân viên của Pearlman đã nộp ý tưởng thêm nút “tuyệt” (awesome button) trong nội bộ Facebook và nhận được sự ủng hộ của rất nhiều đồng nghiệp. Họ còn mở một cuộc đua lập trình để tranh nhau xem ai sẽ phát triển thành công nút bấm này.

Đến ngày 17/7/2017, đội ngũ bao gồm Bosworth, Rebekah Cox, Ola Okelola, Rosenstein và Tom Whitnah đã lập trình thành công nút like đời đầu. Sản phẩm này đã được toàn bộ công ty hào hứng đón nhận và được cấp trên bật đèn xanh cho phép tiếp tục phát triển.

Phòng quảng cáo cho rằng nút like này sẽ giúp hiển thị quảng cáo tốt hơn cho mỗi người dùng. Phòng phát triển nền tảng lại nghĩ nút like sẽ loại bỏ những nội dung tiêu cực. Phòng phát triển newsfeed thì nói rằng thêm nút biểu thị cảm xúc mới sẽ giúp hiển thị bài viết phù hợp với sở thích người dùng. Nút like được nhân viên Facebook cho rằng sẽ rất hữu dụng và có thể áp dụng cho nhiều trường hợp khác nhau.