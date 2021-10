Cách dùng Spotlight tìm kiếm ảnh trên iPhone

Người dùng có thể xem chi tiết kết quả tìm kiếm.

Thường thì tính năng tìm kiếm ảnh bằng Spotlight sẽ được kích hoạt mặc định. Nếu không thấy, người dùng vào Settings => Siri & Search => Photos, gạt bật 4 dòng "Show App in Search", "Show Content in Search", "Show on Home Screen", và "Suggest App".

Anh Hào