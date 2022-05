Cách dùng điều hoà khiến hoá đơn tiền điện tăng vọt

Các khớp và dây chằng chưa kịp thích ứng với điều kiện thời tiết sẽ bị kích thích lạnh đột ngột, tạo nên sự cứng khớp không thể vận động linh hoạt, gây đau khớp. Đây là hiện tượng của xã hội tiên tiến mà hầu như nhiều thập kỷ trước ông bà chúng ta ít mắc phải so với bây giờ. Vì vậy hãy chú ý hạ nhiệt độ ở mức vừa phải và không bao giờ để nhiệt độ phòng thấp hơn 7 độ so với ngoài trời.

Ở trong phòng điều hòa quá lâu

Ai cũng nghĩ rằng, mùa hè nên ở nhà và ôm điện thoại nằm điều hòa cả ngày sẽ tránh được nắng nóng. Nhưng theo các bác sỹ chuyên khoa, nếu mỗi ngày bạn ngồi điều hòa liên tục hơn 8 giờ đồng hồ sẽ rất dễ mắc các bệnh đường hô hấp như cảm lạnh, viêm họng… đặc biệt rất dễ mắc các bệnh về da như khô da, dị ứng da.

Đó là lý do vì sao những người đi làm văn phòng do họ phải ngồi phòng điều hòa suốt 8 tiếng làm việc và khi trở về nhà cũng mở điều hòa cả tối lẫn đêm, vì vậy mà tình trạng người bị bệnh hô hấp ngày càng tăng và chủ yếu ở độ tuổ từ 26 đến 40 tuổi làm văn phòng. Đồng thời đó cũng là lý do bệnh đau đầu ngày càng phổ biến ở lứa tuổi này. Thậm chí bệnh trầm cảm cũng bắt nguồn từ lý do này.

Để không bị như vậy, bạn cần sắp xếp cho mình một khoảng thời gian nhất định, ra khỏi phòng và vận động ngắn (có thể ngay tại hành lang hoặc dưới sân ở công sở). Việc đi đi lại lại này sẽ giúp cơ thể thư giãn và có chút không khí ngoài trời tốt cho cơ thể.

Có một số người không làm ở văn phòng nhưng cũng suốt ngày ở trong phòng điều hòa, thói quen này hình thành ngay cả khi đi nghỉ. Họ ngại tiếp xúc với không khí ngoài trời quá mức và nếu ở trong phòng điều hòa không có lỗ thông gió, quạt thông khí thì rất có thể bạn sẽ bị nhiễm khuẩn do tích tụ quá nhiều khí CO2 do không khí trong phòng không được làm mới.

Đừng quên mở cửa 1-2 tiếng mỗi lần hoặc sử dụng quạt thông gió để lấy không khí tươi mới cho cả phòng, phòng tránh nhiễm khuẩn ngay trong nhà. Đồng thời phải tắt điều hòa một khoảng thời gian trong ngày để máy được nghỉ, hoạt động sẽ tốt hơn khi tiếp tục chạy. Việc để điều hòa chạy cả ngày lẫn đêm là ngốn tiền điện “khủng” cho gia đình của bạn là đúng rồi.