Cách điều trị F0 nhiễm Omicron có khác?

Để đánh giá hiệu quả của các kháng thể đơn dòng chống lại Omicron, các nhà khoa học đã sử dụng một thử nghiệm trong phòng thí nghiệm để so sánh khả năng của các phương pháp điều trị kháng thể khác nhau trong việc vô hiệu hóa Omicron và các biến chủng SARS-CoV-2 trước đó (Alpha, Beta, Gamma và Delta). Nghiên cứu được đăng trên tạp chí y khoa The New England Journal of Medicine.

Kết quả cho thấy mặc dù hầu hết kháng thể đều có hiệu quả chống lại các biến chủng trước đó, tất cả kháng thể đơn dòng được thử nghiệm trong nghiên cứu đều cho thấy khả năng trung hòa Omicron bị giảm.

Chẳng hạn, kháng thể đơn dòng casirivimab đã vô hiệu hóa Gamma và Beta hiệu quả, nhưng để vô hiệu hóa Omicron, cần phải có nồng độ cao hơn 18-75 lần của kháng thể. Hay với kháng thể sotrovimab ưu việt hơn trong việc trung hòa Omicron, với nồng độ thấp hơn cần thiết để ức chế biến chủng. Tuy nhiên, nồng độ để có thể vô hiệu hóa Omicron vẫn cao hơn gấp 3 lần so với Delta hoặc Beta.



Phương pháp điều trị Covid-19 bằng kháng thể đơn dòng bị giảm hiệu quả với Omicron. Ảnh: Latimes.

Ngoài việc sử dụng kháng thể đơn dòng riêng lẻ, các nhà khoa học đã sử dụng kết hợp "cocktail" từ hai kháng thể trở lên để điều trị Covid-19. Trong nghiên cứu này, các nhà nghiên cứu đã kiểm tra hiệu quả của ba sự kết hợp kháng thể như vậy.

Trong số đó, tổ hợp kháng thể Evusheld của AstraZeneca có hiệu quả nhất trong việc ức chế khả năng lây nhiễm của Omicron vào tế bào nuôi cấy.

Tuy nhiên, nồng độ của tổ hợp kháng thể có thể vô hiệu hóa Omicron cao hơn 24-142 lần so với biến chủng trước đó. Đặc biệt, việc kết hợp 2 kháng thể khác nhau không thể vô hiệu hóa Omicron.

Các nhà nghiên cứu cũng đánh giá các loại thuốc kháng virus như Remdesivir và Molnupiravir có bị giảm hiệu quả chống lại Omicron hay không.

Họ phát hiện cả 2 loại thuốc đều có hiệu quả với Omicron tương tự các biến chủng trước đó. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cảnh báo rằng những kết quả này từ phòng thí nghiệm cần được xác minh thêm trong nghiên cứu lâm sàng.