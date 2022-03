Cách để không lây nhiễm nCoV khi sống cùng nhà với F0

Khử trùng và sử dụng đồ cá nhân riêng là biện pháp giảm giảm nguy cơ lây nhiễm nCoV khi ở chung nhà với F0. Ảnh: Shutter Stock.

Không dùng chung đồ dùng cá nhân



Để ngăn ngừa khả năng lây lan qua các vật bị ô nhiễm, CDC khuyến cáo F1 không dùng chung khăn trải giường, khăn tắm, bàn chải đánh răng, cốc, ly, dụng cụ ăn uống hoặc các thiết bị điện tử với người mắc Covid-19.



Nếu bắt buộc phải sử dụng hoặc xử lý đồ dùng của F0, F1 cần đeo găng tay và rửa sạch đồ vật bằng nước nóng, chất tẩy rửa. Với những đồ vật không thể rửa, tiếp xúc với nước, bạn nên lau bằng cồn, chất tẩy rửa để làm sạch bề mặt.



Nếu không có nhà vệ sinh, phòng tắm riêng, sau khi F0 sử dụng, các bề mặt, tay nắm cửa, đồ dùng cần được khử trùng sạch. Các bề mặt dùng chung thường xuyên như tay nắm cửa, tủ, công tắc đèn, bồn cầu, bồn rửa mặt, vòi tắm cũng cần được làm sạch thường xuyên.



Nếu người bệnh không đủ sức khỏe để tự vệ sinh, một thành viên khác trong nhà nên đeo khẩu trang, găng tay để làm sạch và khử trùng khi cần thiết; đảm bảo phòng sinh hoạt chung được thông thoáng.



Với đồ vải F0 đã sử dụng, cần cho vào máy giặt và sấy khô ở nhiệt độ cao nhất có thể. Nếu không có máy sấy, đồ vải phải được phơi dưới ánh sáng mặt trời trực tiếp. Nhiều bằng chứng đã cho thấy ánh sáng mặt trời có thể vô hiệu hóa virus.

Các F0 cần được nghỉ ngơi, ăn uống hợp lý, khoa học. Ở trong nhà, các thành viên cũng phải đeo khẩu trang để giảm nguy cơ lây truyền virus. Ảnh: Shutter Stock.

Chăm sóc F0



Nếu bệnh nhân Covid-19 cần người chăm sóc, bạn cần đảm bảo thức ăn dinh dưỡng, được chế biến mềm, lỏng, dễ ăn. Bệnh nhân cần được uống đủ nước, bù chất lỏng do đổ mồ hôi, mất nước khi bị sốt.



Người nhiễm bệnh thường cảm thấy mệt mỏi do phản ứng miễn dịch của cơ thể, do đó, họ cần được nghỉ ngơi nhiều. F1 nên trang bị cho bệnh nhân và bản thân đủ thực phẩm, nước uống và thuốc, vitamin, vật dụng cần thiết khi họ tự cách ly.



Yếu tố quan trọng nhất để bảo vệ bản thân đó là tăng cường hệ miễn dịch. Do đó, các F1 cần bổ sung dưỡng chất, ăn ngủ nghỉ khoa học, uống đủ nước.



Nếu có bất kỳ triệu chứng nào như ho, sốt, đau đầu, mệt mỏi, bạn nên làm xét nghiệm để biết bản thân có bị lây nhiễm virus hay không.