Cách đăng nhập Windows 11 không cần mật khẩu

Tiếp theo, bạn bấm lên trình đơn xổ xuống nằm bên cạnh dòng chữ If you’ve been away, when should Windows require you to sign in again và chọn Never.

Bên dưới phần Ways to sign in, bạn hãy chọn phương thức đăng nhập hiện tại và bấm nút Remove, sau đó nhập thông tin tài khoản Microsoft.

Tự động đăng nhập Windows 11

Đến đây, bạn đã hoàn tất việc tắt tính năng Windows Hello, bây giờ bạn có thể kích hoạt tùy chọn tự động đăng nhập của Windows 11. Cách làm như sau: