Cách cơ thể và bộ não giúp Messi trở thành cầu thủ giỏi nhất thế giới

Đối với cựu huấn luyện viên đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha, Robert Moreno, người đã làm việc với Messi trong 3 năm với tư cách là trợ lý cho huấn luyện viên trưởng của Barcelona, ​​​​Luis Enrique, chính điều này đã đưa Messi lên đẳng cấp khác so với đối thủ của mình, bất kể họ có thể có nhiều lợi thế về thể chất hơn.

“Anh ấy giống như The Matrix. Bạn có nhớ cảnh nhân vật đang di chuyển cơ thể và tất cả viên đạn bay chậm không? Đối với tôi, Messi chơi kiểu vậy. Tất cả mọi thứ đang diễn ra trong tâm trí anh ấy chậm hơn so với những gì đang xảy ra với phần còn lại của thế giới”, Moreno nói với The Athletic.

Đó là lý do Messi vượt Gvardiol, khiến hậu vệ tuyển Croatia cảm thấy mình như đứa trẻ đang chơi bóng với người lớn. Messi từng làm điều tương tự trong quá khứ với Jerome Boateng ở Champions League (khi Barcelona đánh bại Bayern Munich 3-0 ở trận lượt đi bán kết mùa giải 2014-2015.

“Đó là bởi vì anh ấy suy nghĩ nhanh hơn những người còn lại. Và anh ấy có thể làm những gì anh ấy nghĩ. Tôi không phải là tuyển thủ chuyên nghiệp nhưng đôi khi, khi thi đấu, bạn nghĩ mình sẽ làm được điều gì đó nhưng lại không thể làm được. Messi lại khác. Anh ấy có khả năng, anh ấy có sự phối hợp, sự linh hoạt để di chuyển cơ thể của anh ấy đến bất cứ đâu anh ấy muốn. Và điều đó có nghĩa là anh có thể làm những gì chúng ta đã chứng kiến trong tình huống với Gvardiol”, Moreno phân tích.

Vì vậy, khi Messi ở trong tình huống một đối một với một hậu vệ, dù hậu vệ đó có thể biết cầu thủ người Argentina sẽ làm gì, họ không thể ngăn cản được.

Moreno nói điều này được minh họa bằng mối liên hệ nổi tiếng giữa hậu vệ trái người Tây Ban Nha Jordi Alba và Messi khi họ còn là đồng đội ở Barcelona. Khi Messi nhận bóng ở 1/3 cuối sân bên cánh phải, anh đi bóng, Alba chạy vào khoảng trống và Messi đặt bóng vào đó. Sau đó, Alba thực hiện quả tạt. Tất cả đều biết họ sẽ làm điều đó nhưng không ai có thể ngăn chặn. Bóng đá là môn các cầu thủ biết họ cần làm gì song điều quan trọng là họ phải thực hiện nhanh nhất có thể.

Với những cầu thủ khác, điều đó cũng tương tự. Hậu vệ biết Kylian Mbappe (Pháp) chơi bóng như vậy nhưng anh làm quá nhanh đến mức hậu vệ khó ngăn chặn.

“Điều đó cũng tương tự với Messi nhưng ở mức khó hơn. Hậu vệ có thể đoán Mbappe sẽ chạy bên phải hoặc bên trái để lường trước và cố gắng ngăn cản. Nhưng họ khó đoán Messi sẽ làm gì. Anh ấy có thể đi bên trái, bên phải, ở phía sau, chuyền bóng… Messi có rất nhiều phương án để lựa chọn và thực hiện nó nhanh đến mức không thể cản phá”, Moreno lý giải.

Chưa hết, Messi kết hợp tốc độ tăng tốc đó với việc di chuyển chậm hơn nhiều người chơi khác.

Messi đi bộ, quan sát, phân tích trận đấu. Ảnh: Reuters.



Trước đó trong giải đấu, The Athletic đưa tin rằng Messi đi bộ nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào khác trong lượt trận đầu tiên của vòng bảng. Tại trận bán kết với Croatia, trong số 10 cầu thủ trong đội hình xuất phát của Argentina, chỉ Leandro Paredes chạy sân ít hơn Messi (Paredes rời sân khi trận đấu còn hơn 30 phút).

Trong trận đấu với Croatia, hơn một nửa tổng số mét mà Messi chạy rơi vào sự gắng sức “vùng 1” - FIFA phân loại dựa trên tốc độ giữa đứng yên và di chuyển là 7 km/giờ.

Moreno nói: “Messi làm vậy vì biết mình đã 35 tuổi và không thể lặp lại những pha hành động cần nỗ lực cao như trong quá khứ. Vì vậy, Messi đi bộ, chờ đợi thời điểm nhận bóng đúng chỗ và chuyền hoặc thực hiện hành động mang lại cơ hội ghi bàn”.