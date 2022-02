Cách chuyển giao quyền thừa kế tài khoản Facebook cho người thân sau khi qua đời

Tiếp theo, bạn chọn Delete After Death (Xóa sau khi bạn qua đời).

Facebook sẽ tự động xóa tài khoản sau khi bạn mất.

Cách yêu cầu Facebook xóa tài khoản trên máy Mac và Desktop:

Truy cập vào phần Memorialization Settings (Cài đặt tưởng nhớ) bằng cách làm theo các Bước 1, 2, 3 trong phần trên.

Bây giờ, hãy chọn tùy chọn Request that your account be deleted after you pass away (Yêu cầu xóa tài khoản sau khi bạn qua đời).

Vậy là xong. Facebook sẽ tự động xóa tài khoản sau khi bạn qua đời.

Cách tưởng nhớ tài khoản Facebook của bạn bè hoặc người thân

Facebook cho phép bất kỳ ai tưởng nhớ tài khoản bạn bè hoặc gia đình. Tùy chọn này hữu ích nếu người đó chưa chỉ định người liên hệ kế thừa. Sau khi đưa ra bằng chứng, Facebook sẽ thêm bạn làm người liên hệ kế thừa.

Liên hệ với người thân của người đã khuất

Đầu tiên, liên hệ với người thân của người đó. Thông báo cho họ về quyết định của bạn và chờ họ chấp thuận. Hỏi các thành viên trong gia đình xem họ có đồng ý tưởng nhớ tài khoản không. Cuối cùng, hãy gửi yêu cầu tưởng niệm tại địa chỉ sau.

Cung cấp bằng chứng

Facebook cần hồ sơ chứng minh một người đã mất. Bạn có thể sử dụng ảnh cáo phó, giấy chứng tử, thẻ tưởng niệm hoặc tài liệu khác liên quan đến cái chết của họ.

Lưu ý: Sau khi bạn tưởng nhớ tài khoản Facebook, bạn sẽ không thể thay đổi quyết định. Do đó, hãy cẩn thận.