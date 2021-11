Cách chồng hình ảnh trong Microsoft Word

Từ ba cách trên, bạn kiểm tra nếu đang sử dụng tùy chọn In Line with Text, bạn sẽ không thực hiện được chồng hình ảnh lên trừ khi chọn một tùy chọn bố cục khác. Do đó, bạn cần phải chọn các tuỳ chọn khác như Square, Tight, Through hoặc một trong các kiểu khác phù hợp với tài liệu của bạn.

Chọn Layout phù hợp

Thông thường khi kéo một hình ảnh gần một hình ảnh khác có sẵn trong tài liệu Word, bạn sẽ không thể đặt hình ảnh đó lên trên hình ảnh có trước mà ảnh có trước sẽ tự di chuyển ra ngoài để nhường chỗ cho bức ảnh bạn đang kéo.

Để phủ chồng ảnh trong Word, bạn cần bật tùy chọn này cho từng ảnh bạn muốn trong nhóm.