Cách chọn màu sắc áo sơ mi tôn da, nịnh dáng mà chị em sẽ ước mình biết sớm hơn

Ưu điểm của áo sơ mi xanh than là cực kỳ dễ mặc, giúp làn da của chị em trông tươi sáng, hồng hào hơn chứ không bị xỉn màu. Tông màu xanh than luôn được đánh giá cao ở sự tinh tế, xịn mịn, nên càng hợp với nàng công sở. Khi diện áo xanh than, chị em nên kết hợp với những mẫu quần dài/chân váy mang tông màu sáng như: trắng, be, xanh denim..., vẻ ngoài sẽ có được sự trẻ trung.

Áo sơ mi màu xanh xám: Sang chảnh, tinh tế

Áo sơ mi màu xanh xám là ứng cử viên rất sáng giá cho tủ đồ. Kiểu áo sơ mi này đủ sáng sủa, trẻ trung, nhưng vẫn có được sự trang nhã. Vì vậy, khi diện áo sơ mi xanh xám, độ sang xịn mịn của set trang phục cũng sẽ được nâng cấp. Áo sơ mi màu xanh xám không khó để diện. Tuy nhiên, để không lúng lúng khi mix đồ, chị em hãy ghim một vài công thức như là: sơ mi xanh xám + quần âu đen, sơ mi xanh xám + quần âu trắng hoặc sơ mi xanh xám + chân váy suông...