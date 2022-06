Cách chọn đồ phong thủy trong xe ô tô mang lại nhiều may mắn

Tượng phật Di Lặc, Phật Quan Âm

Theo văn hóa tâm linh của người Á Đông, Phật Di Lặc và Phật Quan Âm mang ý nghĩa tượng trưng cho tâm linh may mắn, an lành. Khi muốn được những vị phật này phù hộ trong công việc và cuộc sống thì nhiều người sẽ đặt bức tượng ngay đầu xe, trước kính lái. Ngoài việc tài xế mong muốn mang lại bình an, an toàn cho cả tài xế và những người trên xe để tránh gặp xui xẻo trên mọi hành trình.

Người ta sẽ đặt trên xe các bức tượng có hình Phật với nhiều hình thức khác nhau. Thông thường, người ta sẽ treo tượng nhỏ trên dây đeo hoặc làm tượng đứng, có thể đặt ngay trước mặt ghế lái phía trước. Tuy nhiên, để tăng thêm phần sang trọng thì nhiều sản phẩm đã được cách điệu, nghệ thuật hóa bằng nguyên liệu thạch anh hoặc bằng ngọc để mang lại vận khí tốt nhất cho người và xe.