Cách chọn chuối, bưởi bày bàn thờ ngày Tết: Làm thế nào để giữ tươi lâu mà vẫn an toàn cho sức khỏe?

Một số chú ý khi chọn bưởi:

- Nên chọn quả còn nguyên cuống, da bóng láng, không có đốm nâu hay dính sẹo, hình dáng đẹp, có màu xanh hơi ửng vàng, vừa đảm bảo đẹp mắt vừa có thể ăn ngon sau khi hạ mâm quả; chọn những quả còn nguyên cuống có lá, hoa, nụ.



- Về cơ bản những quả bưởi có lớp vỏ bên ngoài căng, bóng, hơi ửng vàng, hình dáng trái bưởi tròn đều, khi cầm trên tay thấy nặng chắc thì bưởi ngon, mọng nước, không bị khô xơ bên trong.



- Kiểm tra vỏ bưởi dày hay mỏng: Dùng đầu ngón tay búng nhẹ vào vỏ bưởi, nếu nghe thấy tiếng ‘bốp bốp’ thì trái bưởi đó có vỏ dày, còn nếu có tiếng ‘cạch cạch’ thì vỏ bưởi mỏng, nên mua.



- Quan sát các nốt gai trên lớp vỏ của trái bưởi thấy gai càng to thì trái bưởi đó càng chín, già, ngon. Không chọn những trái bưởi có các nốt gai nhỏ, mật độ gai dày, những bưởi đó thường non, khi ăn cho vị rất chua, không ngọt.



- Riêng với bưởi da xanh, bưởi năm roi: nên lựa trái có khối lượng từ tầm 1 kg trở lên, đặt trên tay thấy chắc, kích cỡ không quá lớn, da căng bóng, vỏ màu xanh nhưng có ánh vàng, nốt gai to.



Cách bảo quản bưởi tươi lâu



Bảo quản bưởi bằng cát



Để bưởi trên bìa carton sau đó phủ 1 lớp cát khô lên trên rồi xếp bưởi thành từng hàng. Chỉ chất thành 2 tầng, không nên chất quá nhiều sẽ khiến bưởi ở tầng dưới bị dập. Cát khô có đặc tính hút ẩm tốt, giúp bạn bảo quản hương vị thơm ngon của bưởi trong khoảng 4 - 6 tháng và ngăn ngừa tình trạng hư thối do nấm mốc.



Bảo quản bưởi bằng vôi tôi



Dùng khăn lau sạch bề ngoài quả rồi cắt bớt phần cuống sao cho khoảng cách từ rốn đến chỗ cắt chỉ còn 0.5cm. Dùng 1 ít vôi tôi chấm lên vết cắt rồi đặt bưởi ở nơi sạch sẽ, thoáng mát, tránh ánh nắng mặt trời. Cách làm này giúp ngăn ngừa nấm mốc, vi khuẩn xâm nhập và giữ được hương vị của bưởi trong khoảng 2 - 3 tháng.



Dùng giàn tre để bảo quản bưởi



Theo đó, bạn di chuyển giàn tre đến nơi thoáng mát, tránh ánh nắng mặt trời rồi bắt đầu xếp bưởi lên giàn. Khoảng cách giữa tầng dưới và tầng trên của giàn là 30cm.Cách làm này có thể bảo quản bưởi trong khoảng 1 - 2 tháng.



Lưu ý:



Ngày Tết kéo dài sẽ làm trái cây để lâu bị héo úa, vì vậy, bạn không nên mua hoa quả quá sớm mà chỉ nên mua trước từ 1-2 ngày; nên chọn loại quả già nhưng đang xanh hoặc ương, vì mâm ngũ quả thường để ít nhất từ chiều 30 tới hết ngày mùng 3 Tết, có nhiều nhà để tới ngày mùng 5-7 Tết nên nếu chọn quả chín thì khi hạ mâm, hóa vàng, quả đã thối, ủng.



Trước khi bày biện trái cây lên mâm ngũ quả thì cần phải rửa qua và lau khô luôn để quả không bị dính nước mà nhanh hỏng, nhanh héo. Với hoa quả sạch hái trong vườn nhà có thể chỉ cần lấy khăn mềm lau qua cho sạch.

