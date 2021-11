Cách chép ảnh và video từ iPhone vào Windows 11

Ngay tức thì, Windows sẽ quét thư mục ảnh và videos trên iPhone để tìm ảnh và video mới, những ảnh và video nó chưa từng sao chép.

Khi quá trình quét hoàn tất, Windows sẽ hiển thị tổng số lượng ảnh và video mới bạn có thể chép vào máy tính.

Đến đây, bạn sẽ thấy hai tùy chọn là Review, organize, and group items to import và Import all new items now. Hiện tại tùy chọn đầu tiên vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm, chúng tôi không khuyến khích bạn sử dụng nó. Thay vào đó, bạn hãy chọn tùy chọn Import all new items now, sau đó bấm nút Import.