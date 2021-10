Cách chặn người lạ bình luận vào bài viết trên Facebook

Friends (Bạn bè): Chỉ bạn bè có thể bình luận trên các bài viết của bạn. Nếu bạn Tag (Gắn thẻ) ai đó vào bài viết, người đó và bạn bè của họ cũng có thể bình luận vào bài viết.

Friends of Friends (Bạn của bạn bè): Bạn bè của bạn và bạn bè của họ có thể bình luận vào bài viết của bạn.

Chọn một tùy chọn phù hợp với nhu cầu và Facebook sẽ tự động lưu thiết lập cho bạn.

Quản lý đối tượng bình luận cho từng bài viết công khai riêng lẻ

Để chọn đối tượng được phép bình luận trên một bài viết công khai nhất định, bạn hãy truy cập vào trang Facebook cá nhân và tìm đến bài viết đó.

Bấm nút hình ba dấu chấm ở góc trên bên phải của bài viết.

Từ trình đơn xổ xuống, bạn chọn Who can comment on your post (Ai có thể bình luận về bài viết của bạn).

Ở cửa sổ Who can comment on your post (Ai có thể bình luận về bài viết của bạn), hãy chọn một trong ba đối tượng có thể bình luận trên bài viết của bạn bao gồm: