Cách cài đặt và trải nghiệm sớm Android 13 ngay từ hôm nay

Hiện tại, Google đang cung cấp hai chương trình Beta cùng lúc, hãy chọn Android 13 Beta và bấm nút Review Terms.

Ở màn hình hiện ra, bạn chọn I agree to the terms of the beta program rồi bấm nút Confirm and enroll.

Bản cập nhật Android 13 Beta sẽ xuất hiện trên thiết bị như các bản cập nhật thông thường khác. Bạn có thể kiểm tra cập nhật thủ công bằng cách truy cập vào Settings > System > System update. Bấm nút Download and Install khi bạn thấy bản cập nhật trên thiết bị.

Nếu bạn không muốn cập nhật qua phương thức Over the Air (OTA), bạn có thể tải file ảnh OTA tương ứng với thiết bị bạn đang sử dụng và cài đặt (sideload) nó thủ công. Chương trình Beta là cách đơn giản hơn nhiều và bạn sẽ nhận được các bản cập nhật trong tương lai.