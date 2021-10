Cách cài đặt .NET Framework 2.0, 3.0 và 3.5 trên Windows 11

Thao tác trên sẽ mở cửa sổ Windows Features. Đây là nơi bạn có thể bật hoặc tắt các tính năng khác nhau trên máy tính Windows 11.

Từ danh sách này, bạn hãy đánh dấu chọn vào hộp kiểm .NET Framework (includes .NET 2.0 and 3.0), sau đó bấm nút OK.

Tiếp theo, bạn sẽ thấy một màn hình nói rằng Windows cần tải về một số file cần thiết từ Windows Update để hoàn tất quá trình này. Hãy chọn tùy chọn Let Windows Update download the files for you để bắt đầu.

Bạn sẽ thấy một thanh tiến trình xuất hiện trong khi các thành phần cần thiết được tải về và cài đặt. Hãy chờ trong giây lát cho quá trình này hoàn thành.