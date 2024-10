Cách bố trí phòng ngủ gia chủ cần biết để tránh rước họa vào thân

Nếu phòng ngủ bố trí không đúng với phong thủy sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và tinh thần của bạn. Vì vậy, việc bố trí phòng ngủ, sắp xếp nội thất hài hòa và đẹp mắt sẽ mang đến vượng khí tốt cho ngôi nhà. Chọn lựa những món đồ ít tốn không gian Mua sắm đồ đạc phù hợp sẽ giúp bạn có một căn phòng ngủ tiện nghi mà lại ít tốn diện tích. Trong một căn phòng ngủ nhỏ, cần tính toán kỹ diện tích tường bạn có và đồ đạc sẽ mua có thể chiếm bao nhiêu diện tích. Mua sắm đồ đạc phù hợp sẽ giúp bạn có một căn phòng ngủ tiện nghi mà lại ít tốn diện tích. Tốt nhất nên chọn đồ đạc có kết cấu gọn gàng, có thể xếp gọn khi không dùng. Những món đồ được treo trên tường sẽ làm căn phòng có cảm giác rộng hơn do không bị chiếm diện tích sàn. Bạn cũng có thể cân nhắc việc có một tủ đứng giữ quần áo kết hợp với nơi để đồ điện tử thay vì 2 đồ dùng riêng biệt sẽ tốn không gian hơn. Hãy nhớ rằng càng quy cụm đồ đạc, căn phòng càng rộng rãi hơn. Dùng tông màu nhạt làm nền Màu sắc được xem là yếu tố quyết định khi trang trí phòng ngủ diện tích nhỏ. Không gian căn phòng trở lên rộng rãi hay bị thu hẹp phụ thuộc vào việc bạn lựa chọn màu sắc. Việc sử dụng các tông màu nhạt để làm nền sẽ giúp bạn làm nhòa đi các ranh giới giữa các yếu tố và vật thể trong căn phòng.

Để tránh cho căn phòng trở nên đơn điệu và tẻ nhạt, bạn nên trang trí và điểm xuyết những gam màu đậm hơn trên màu nền bằng các đồ nội thất như gối, thảm trải sàn, rèm cửa, tủ sách… Các tông màu nhạt như trắng kem, xanh nhạt, xám nhạt… làm màu tường, màu tủ áo và nền nhà để tận dụng sức mạnh của tông màu này. Để tránh cho căn phòng trở nên đơn điệu và tẻ nhạt, bạn nên trang trí và điểm xuyết những gam màu đậm hơn trên màu nền bằng các đồ nội thất như gối, thảm trải sàn, rèm cửa, tủ sách… Tác dụng của việc bố trí phòng ngủ hợp phong thủy Cải thiện sức khỏe Người xưa quan niệm rằng khi bày trí hướng giường ngủ, vị trí đặt gương và lối đi chính trong phòng ngủ phù hợp với mệnh và hướng nhà sẽ mang đến một không gian phong thuỷ tốt. Từ đó sẽ mang đến một giấc ngủ chất lượng cho chủ nhân. Giấc ngủ của bạn sẽ ngon và sâu nếu nắm rõ các nguyên tắc bố trí phòng ngủ hợp lý. Việc sắp xếp các chi tiết trong gian phòng, bố trí các vật dụng (ti vi - gương - giường - bàn - phòng tắm nhỏ) trong phòng ngủ hợp phong thủy sẽ giúp chủ nhân có một giấc ngủ ngon, phòng tránh mất ngủ, ảnh hưởng đến sức khỏe. Cải thiện tinh thần và sự may mắn, tài lộc Từ sức khoẻ tốt, chủ nhân sẽ dễ dàng nâng cao hiệu suất làm việc, tập trung học tập và phát triển tốt nhất. Biết cách bố trí nội thất phòng ngủ sẽ tối ưu được không gian sống một cách tiện lợi và thoải mái. Nếu giấc ngủ không chất lượng, cuộc sống hằng ngày của chủ nhân cũng sẽ bị ảnh hưởng, mất tập trung, mất năng lượng, không đạt hiệu suất công việc. Từ đó dẫn đến việc chủ nhân sẽ đánh mất đi các cơ hội mới. Thuận tiện trong sinh hoạt hằng ngày Sắp xếp phòng ngủ khoa học đúng cách giúp cho không gian trở nên gọn gàng và tiện nghi hơn bao giờ hết. Theo đó, bạn sẽ có thêm nhiều nơi để bố trí và sắp xếp các đồ đạc cá nhân theo ý thích mà không lo bị bừa bộn hay mất thẩm mỹ. Nhờ vậy, sinh hoạt hàng ngày cũng trở nên thư thái và thoải mái hơn. Hướng phòng ngủ hợp mệnh gia chủ Từ xưa, khi xây nhà, người ta thường quan tâm đến hướng của ngôi nhà và các phòng bên trong phải phù hợp với phòng thủy để mang đến sự thuận lợi và điều may mắn. .Cách bố trí phòng ngủ đẹp cho người mệnh Kim chuẩn phong thủy. Trường hợp, ngôi nhà được xây sai hướng thì hướng của phòng ngủ cũng được xem là yếu tố giúp hóa giải những điềm xấu. Mệnh Kim: Bắc, Đông Bắc, Tây Nam và Tây Bắc Mệnh Thủy: Bắc, Tây Bắc. Mệnh Mộc: Đông, Bắc, Đông Nam. Mệnh Hỏa: Đông, Nam, Đông Nam Mệnh Thổ: Nam, Tây Nam, Đông Bắc Theo Gia Đình & Xã Hội