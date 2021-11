Cách biến giao diện Windows 10 thành Windows 11

Sau gần ba tháng ra mắt phiên bản xem trước, Stardock đã phát hành bản ổn định của phần mềm Start11 nhằm mục đích trả lại nhiều tùy chọn tùy chỉnh bị mất trong menu Start và thanh tác vụ của Windows 11, chẳng hạn như có thể đặt nó ở trên cùng, bên trái hoặc phải và khôi phục toàn bộ menu ngữ cảnh của thanh tác vụ và hơn thế nữa.

Start11 cũng có thể làm cho Windows 10 trông gần giống với Windows 11. Trên thực tế, tôi đã đánh lừa một số người nghĩ rằng tôi đang sử dụng Windows 11, trong khi thực sự tôi đang gửi ảnh chụp màn hình của màn hình Windows 10.

Tôi làm việc với màn hình siêu rộng 49 inch độ phân giải 5120x1440 (trước đây tôi dùng hai màn hình 27 inch 1440p), phù hợp với mọi thứ tôi từng chia giữa hai màn hình và nó giúp tôi hoàn toàn đắm chìm khi chơi trò chơi Quake Champions chẳng hạn. Vì vậy, đối với tôi, có một menu Start ở giữa là một lợi thế.

Với màn hình dài như của tôi, menu Start mặc định trên Windows 10 sẽ bị lệch hoàn toàn sang bên trái. Tôi đã từng sử dụng TaskbarX, một ứng dụng nhỏ miễn phí, tuy nhiên nó hiện không hỗ trợ di chuyển nút Start vào giữa, trong khi Start11 thì có.

Cả hai chế độ Light (Sáng) và Dark (Tối) đều được hỗ trợ trên Start11, nhưng theo mặc định Start11 không kích hoạt tùy chọn làm tròn các góc của menu Start, bạn phải bật tùy chọn đó lên bằng cách chọn menu Start kiểu Windows 11, sau đó nhấp vào bánh răng Cài đặt, tìm Customize menu visual appearance, sau đó cuộn xuống Round the corners of the menu and menu elements và bật nó lên.