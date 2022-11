Cách bắt wifi miễn phí, đi đâu cũng xài wifi thả ga, chẳng cần mật khẩu

9 phút trước Nhịp sống

Công an tỉnh Long An đã có hình thức kỷ luật giáng một cấp bậc đối với CSGT dùng gậy đánh tới tấp người lái xe. Ngoài ra, 3 CGST cùng ca trực sẽ bị điều chuyển khỏi Đội CSGT-TT Công an huyện Tân Trụ.