Cách bật HDR trong Windows 11

Nhấp chuột phải vào bất kỳ đâu trên màn hình và chọn Display settings từ menu bật lên.

Trong Display settings, hãy chắc chắn bạn đã chọn đúng màn hình đang sử dụng nếu có nhiều màn hình được hiển thị.

Cuộn xuống, tìm đến tùy chọn Use HDR.

Bên phải tuỳ chọn này là nút công tắc để bật hoặc tắt HDR, do đó bạn chỉ cần chuyển đổi công tắc về On để sử dụng hoặc Off để tắt nó. Trong trường hợp muốn tìm hiểu nhiều hơn nữa về các cài đặt nâng cao khác, hãy nhấp vào mũi tên nhỏ ở bên phải của nút công tắc, bạn sẽ có được các cài đặt này.