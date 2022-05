Cách báo tin và giúp trẻ vượt qua nỗi đau mất người thân

Cần đặt ra những câu hỏi kiểu như “Con có lo lắng về điều gì à?”; “Tại sao con thấy lo lắng?”

Người lớn cần dùng từ ngữ đơn giản để giải thích về chuyện đã xảy ra, trấn an rằng đó không phải là nguyên nhân từ trẻ, trẻ không có lỗi. Những câu trấn an phù hợp là “Con không làm gì sai cả. Con không phải lo lắng về điều đó. Bố ngừng thở là do có căn bệnh làm bố ốm”. “Không ai có lỗi trong chuyện này. Không ai đáng trách. Con không có lỗi.”

Giúp trẻ đối mặt với nỗi đau buồn

Hãy tìm cách tổ chức buổi lễ để kỷ niệm, tưởng nhớ, và thể hiện tầm quan trọng của người đã mất với tất cả mọi người.

Mỗi gia đình lại có đức tin hoặc thực hành văn hóa khác nhau. Nếu gia đình bạn theo tôn giáo, hãy liên lạc với người lãnh đạo tôn giáo, đây là người có thể giúp bạn giải thích về sự qua đời của người thân, mang lại sự an ủi cho cả bạn và trẻ.

Tiếp tục chăm sóc và yêu thương trẻ, dù là cha mẹ, họ hàng hay người chăm sóc, những người mà trẻ tin tưởng. Duy trì lịch sinh hoạt hàng ngày nhiều nhất có thể. Cố gắng duy trì lịch hàng ngày như thường lệ, với thời gian dành cho các hoạt động như dọn dẹp, học tập, tập thể dục và vui chơi.

Hãy thông báo cho những người bạn khác của trẻ, giáo viên hoặc cha mẹ các em về những gì đã xảy ra để các em có thể hỗ trợ trẻ khi trở lại trường học.