Cách bảo quản thực phẩm trong tủ lạnh để tránh lãng phí và tiết kiệm tiền

Lần cuối cùng bạn kiểm tra đồ đạc trong tủ lạnh là khi nào? Nếu bạn chưa xem xét kỹ lưỡng ngăn đựng rau, đặc biệt nếu bạn đang dự trữ các loại rau gia vị và rau xanh để nấu ăn tại nhà thì điều cần làm là luôn kiểm tra chúng liên tục.

Phát hiện trong tủ lạnh có nhiều đồ hư hỏng không phải là câu chuyện của mỗi gia đình bạn. Trong một nghiên cứu do Cơ quan Môi trường Quốc gia (NEA) thực hiện, thì 24% trong số 443 hộ gia đình được khảo sát cho biết họ thường vứt bỏ thực phẩm hư hỏng và 2 lý do hàng đầu để làm như vậy là do mua quá nhiều và thừa thức ăn.

Hơn nữa, lượng rác thải thực phẩm có thể tránh được tương đương với việc mỗi hộ gia đình vứt bỏ một bao gạo 2,5kg mỗi tuần, cũng theo nghiên cứu này. Lãng phí thực phẩm không phải mới xảy ra gần đây. NEA lưu ý rằng lượng chất thải thực phẩm được tạo ra ở Singapore đã tăng khoảng 40% trong 10 năm qua. Ghi nhận cao nhất vào năm 2016, lượng rác thải thực phẩm được tạo ra tương đương với trọng lượng của hơn 3.500 chuyến tàu điện ngầm.