Cách bảo quản hành khô để cả năm không lo mọc mầm, mốc hỏng, giữ nguyên hương vị

Trình tự bảo quản hành ở nhiệt độ phòng

Bước 1: Chọn những củ khô và cứng, không có những đốm mềm hoặc bị lõm ở phần cuống.

Bước 2; Loại bỏ lớp vỏ thừa bên ngoài bằng cách chà xát chúng giữa hai lòng bàn tay.

Bước 3: Cho hành vào túi lưới, túi giấy hoặc rổ… Phải đảm bảo độ thông hơi để giữ cho hành luôn được thông thoáng, khô ráo. Không dùng túi nhựa hoặc hộp kín để bảo quản hành vì chúng sẽ ngăn sự lưu thông không khí, khiến hành nhanh bị thối.

Bước 4: Đặt rổ hoặc túi đựng hành ở nơi tối và mát. Nhiệt độ lý tưởng nhất để giữ cho hành tươi lâu là từ 5 – 15 độ C. Tuyệt đối không nên để hành ở những nơi có nhiệt độ thấp hơn 5 độ C hoặc cao hơn 20 độ C.